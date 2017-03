Japanisches Gericht hebt Stopp von Atomreaktoren wieder auf

Verschärftes Asylgesetz in Ungarn in Kraft getreten

In Ungarn ist am Dienstag eine Verschärfung des Asylgesetzes in Kraft getreten. Den neuen Bestimmungen zufolge sollen Asylbewerber nunmehr grundsätzlich in zwei Container-Lagern unmittelbar an der Grenze zu Serbien festgehalten werden.