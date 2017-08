Jugendverbände verlangen volle Teilnahme an Erasmus+

Die EU hatte die Assoziierung der Schweiz nach Annahme der Masseneinwanderungsinitiative 2014 auf Eis gelegt. Anders als beim Forschungsprogramm Horizon 2020 hält der Bundesrat vorläufig an der geltenden Übergangslösung fest.

Diese erlaubt Schweizer Studierenden, Lernenden und Fachleuten, weiterhin von den europäischen Mobilitätsprogrammen profitieren. Allerdings stehen ihnen weniger Universitäten offen. Zudem müssen die Hochschulen mit jeder europäischen Universität ihrer Wahl einzelne Verträge abschliessen.

Der Bundesrat hat dem Parlament dafür 114,5 Millionen Franken für die Jahre 2018 bis 2020 beantragt. Einen Anschluss an das Nachfolgeprogramm zu Erasmus+ will er ab 2021 prüfen. Das genügt den Jugendverbänden nicht. Die geplante Schweizer Lösung sei mit grossen Nachteilen verbunden, heisst es in einer Mitteilung. So würden etwa die Berufsbildung und der ausserschulische Jugendbereich benachteiligt.