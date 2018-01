Juncker: Europa ist mehr wert als eine Tasse Kaffee pro Tag

Tamilen demonstrieren in Bellinzona gegen Tamil-Tigers-Prozess

Unweit des Bundesstrafgerichts in Bellinzona haben am Montag rund 150 Tamilen gegen den Tamil-Tigers-Prozess demonstriert. Vor Gericht stehen 13 Personen, die mutmasslich die Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) finanziell unterstützt haben sollen.