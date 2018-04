Junge Frau entreisst alten Damen im Tessin die Handtasche

Erneut Palästinenser getötet bei Zusammenstössen an Gaza-Grenze

Erneut ist ein Palästinenser bei Zusammenstössen mit der israelischen Armee am Rande des Gazastreifens getötet worden. Der 25-Jährige sei östlich der Stadt Bureidsch erschossen worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza am Dienstag mit.