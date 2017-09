Juristen werfen Oberstem Gericht Venezuelas Staatsstreich vor

Das oberste Gericht Venezuelas demontiert nach einem Bericht der Unabhängigen Juristenkommission (IJC) den Rechtsstaat. Seit Dezember hätten die Richter mit ihren Entscheidungen die Menschenrechte untergraben, kritisieren die Juristen am Dienstag in Genf am Rande der Tagung des UNO-Menschenrechtsrates.