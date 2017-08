KESB reagieren mit Informationsoffensive auf Kritik an ihrer Arbeit

Der Kindes- und Erwachsenenschutz produzierte in vergangener Zeit öfter als gewollt negative Schlagzeilen. Familiendramen wie der Fall Flaach, als eine Mutter über den Jahreswechsel 2014/2015 ihre zwei Kinder erstickt hatte, warfen ein schiefes Licht auf die Behörden. Die Politik wurde aktiv, besorgte Bürger sammelten Unterschriften, um dem neu organisierten Vormundschaftswesen den Riegel zu schieben.

Fünf Jahre nach Inkraftsetzung der neuen Vorschriften hat sich die Situation laut der Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (KOKES) etwas beruhigt. Die Kommunikation zwischen Betroffenen und mitbeteiligten Instanzen funktioniere professionell, die Abläufe hätten sich eingespielt. "Doch es gibt immer noch ein grosses Informationsdefizit", sagt Präsident Guido Marbet am Dienstag vor den Medien in Bern.

Massnahmen nur im Notfall

Genau deshalb geben die Verantwortlichen nun regelmässig "transparent über neue Fallzahlen, Trends und Herausforderungen bei der KESB" Auskunft. Die im vergangenen Jahr leicht gestiegenen Fallzahlen der 26 Kantone - gemäss Marbet "eine Zunahme, die in etwa derjenigen im langjährigen Vergleich seit 1996 entspricht" - sind das eine, deren Interpretation das andere.

Für Marbet ist klar: "Wir haben keine massive, überproportionale Zunahme der Massnahmen seit Einführung der KESB." Das Verhältnismässigkeitsprinzip bei den Schutzbehörden werde ernst genommen. Weiter zeigten die Zahlen, dass "nur im äussersten Fall" massive Massnahmen wie Fremdplatzierungen oder umfassende Beistandschaften angeordnet würden.

Gleichzeitig würden auch Befürchtungen von Teilen der Öffentlichkeit, die Behörden würden als Folge der Kritik in den Medien nun allzu zurückhaltend intervenieren, widerlegt. Kurz: "Die KESB mischt sich nur im Notfall in private Angelegenheiten ein."

Schwieriger Umgang mit Informationen

Doch ist nicht alles gut, wie Marbet selbstkritisch festhält. Das Vertrauen zwischen Behörden und Betroffenen sowie der Öffentlichkeit bleibe angeknackst, noch immer gebe es Misstrauen. "Ich kenne Leute, die Angst vor uns haben und sagen, die KESB wolle ihnen die Kinder wegnehmen", sagt Christoph Neuhaus, Berner SVP-Regierungsrat und KOKES-Vizepräsident.

Ein in Einzelfällen beherzteres Auftreten der betroffenen Behörden mit öffentlichen Stellungnahmen sei deshalb wünschenswert. Dass dabei wegen des Amtsgeheimnisses und des Datenschutzes keine vollständige Transparenz hergestellt werden könne, sei klar. "Generelle Auskünfte zur rechtlichen Ausgangslage in einem Fall sind aber möglich", sagt Marbet.

Nach Ansicht von Neuhaus haben die Behörden bereits gelernt. "Wir kommunizieren verständlicher." Wenn bei dramatischeren Fällen den KESB vorgeworfen werde, ein modernes Verdingkinderwesen zu betreiben, sei das "reine Polemik und politische Stimmungsmache". Wer sich ungerecht behandelt fühle, könne jede Verfügung mehrfach gerichtlich anfechten.

Freiwillige Betreuung fördern

Besserung versprechen sich die Verantwortlichen auch von der unabhängigen Anlaufstelle namens KESCHA. Sie richtet sich an Personen, die von einer Massnahme der KESB betroffen sind und damit Probleme haben.

Angeboten werden Informationen und Beratung, die "neutral, unabhängig oder vertraulich" erfolgt, wie es auf der Homepage heisst. Eine erste Zwischenbilanz wird im Januar 2018 erwartet.

Zudem hält die KOKES das Waadtländer Modell für zukunftsträchtig. Dort werden von Beginn weg leichtere Fälle von schwerwiegenderen unterschieden. Um erstere kümmern sich auch freiwillige Betreuer, letztere sind Sache der professionell organisierten Behörden.

Kritiker bereiten Initiative vor

Doch einigen gehen diese Massnahmen immer noch zu wenig weit. Das Komitee "Stopp der KESB-Willkür" bereitet derzeit die Unterschriftensammlung für eine nationale Volksinitiative vor. Damit soll Verwandten des ersten Grades (Kinder) wie auch des zweiten Grades (Geschwister) ein generelles Vertretungsrecht eingeräumt werden.

Für die KOKES setzt das Volksbegehren am falschen Ort an. "Es blendet aus, dass es in Familien auch schwere Interessenskonflikte geben kann, welche die Einsetzung eines Angehörigen als Beistand ausschliessen", sagt Marbet. Zudem würden die Wünsche der Betroffenen und Angehörigen bereits heute berücksichtigt, und, wenn immer möglich, Verwandte als Beistände eingesetzt.