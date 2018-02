Karneval in Venedig mit traditionellem "Engelsflug" eingeläutet

35'000 Besucher an Ballonfestival in Waadtländer Alpen

Das internationale Heissluftballonfestival in Château-d'Oex VD hat wie jedes Jahr Tausende Schaulustige in seinen Bann gezogen. Rund 35'000 Personen wohnten dem farbenfrohen Spektakel bei. Einziger Wermutstropfen war das schlechte Wetter an zwei von neun Tagen.