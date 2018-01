Kein Kündigungsschutz für Arbeitnehmende über 55 Jahre

Pardini verlangte einen Kündigungsschutz für Arbeitnehmende über 55 Jahre, die zehn Dienstjahre oder mehr ausweisen. Sie sollten nur entlassen werden dürfen, wenn der Arbeitgeber bei der Kündigung glaubwürdig darlegen kann, dass sie nicht durch eine kostengünstigere Arbeitskraft ersetzt werden.

Die Nationalratskommission sprach sich mit 18 zu 7 Stimmen dagegen aus, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten. Pardini argumentierte mit der zunehmend schwierigen Position älterer Arbeitnehmer. Die Arbeitslosigkeit in dieser Gruppe sei in letzter Zeit gestiegen. Ein grosser Teil der Langzeitarbeitslosen sei über 50 Jahre alt.