Kenias Oppositionsführer steigt aus Rennen um Präsidentschaft aus

Bach "Mèbre" in der Waadt nach Verschmutzung schwarz gefärbt

In der Waadt ist es im Bach "Mèbre" zu einer starken Verschmutzung gekommen. Diese betraf auch eine Einmündung in den Genfersee in Chavannes-près-Renens, westlich der Stadt Lausanne. Die Behörden errichteten Sperren.