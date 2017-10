Kenias Oppositionsführer tritt nicht mehr zur Präsidentenwahl an

400'000 Menschen demonstrieren in Frankreich gegen Regierungspläne

Beschäftigte des öffentlichen Dienstes haben in Frankreich aus Protest gegen die Regierungspolitik gestreikt und auf der Strasse demonstriert. Die Gewerkschaft CGT sprach am Dienstag von 400'000 Teilnehmern an Demonstrationen im ganzen Land.