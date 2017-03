Kiew fordert von UNO-Gericht Massnahmen gegen "Aggression" Moskaus

Datenschützer Lobsiger hält an Kritik an Bundesratvorlage fest

Der Eidg. Datenschutzbeauftragte Adrian Lobsiger hält an seiner Kritik an den Plänen des Bundesrates zum Beschaffungswesen fest, der weite Teile geheim halten möchte. Lobsiger hatte dies als "Rückschritt in die Steinzeit" kritisiert.