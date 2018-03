Kiewer Polizei räumt Protestlager vor Parlament

Frau in Brig getötet - Verdächtiger in Haft

Eine 39-jährige Frau ist am Freitagnachmittag in Brig getötet worden. Wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte, nahm sie einen 53-Jährigen als Tatverdächtigen fest. Opfer und Täter sind Schweizer.