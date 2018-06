Kilometerhohe Aschesäule über Vulkan im Süden Japans

EU-Gegenzölle im Handelsstreit mit den USA in Kraft getreten

Im Handelsstreit mit den USA sind am Freitag die Gegenzölle der EU in Kraft getreten. Die Aufschläge auf Produkte wie Jeans, Bourbon-Whiskey und Motorräder traten um Mitternacht in Kraft, wie aus dem Amtsblatt der EU hervorgeht.