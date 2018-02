Kim Jong Un lädt südkoreanischen Präsidenten nach Pjöngjang ein

Kims Schwester Kim Yo Jong, die derzeit anlässlich der Olympischen Winterspiele zu Besuch in Südkorea ist, habe Moon eingeladen, "so bald wie möglich" nach Pjöngjang zu reisen, teilte der Präsidentenpalast in Seoul am Samstag mit. Moon hatte Kim Yo Jong und Nordkoreas protokollarisches Staatsoberhaupt Kim Yong Nam zuvor in Seoul empfangen.