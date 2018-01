Kolumbianische Regierung setzt Friedensgespräche mit ELN-Rebellen aus

Seine Geduld und die des kolumbianischen Volkes habe ihre Grenzen, sagte Santos am Montag (Ortszeit). Die nächsten Unterredungen zwischen der Regierung und den Rebellen der Nationalen Befreiungsarmee (ELN) waren eigentlich in den kommenden Tagen in Ecaudor geplant gewesen.

Fünf Polizisten waren am Samstag getötet und Dutzende weitere verletzt worden, als eine selbst gebaute Bombe während eines Schichtwechsels vor einer Wache in der Millionenstadt Barranquilla explodiert war. Wenige Stunden später starben zwei weitere Beamte bei zwei Bombenanschlägen in der Nähe der Küstenstadt.

Die ELN teilte am Montag mit, sie stehe hinter den Friedensgesprächen und sei für die Wiederaufnahme einer in diesem Monat zu Ende gegangenen Waffenruhe. Sie erklärte aber auch, dass sie ihre militärischen Aktivitäten fortsetzen werde, solange es keine Einigung gebe.