Kolumbien erklärt Konflikt mit FARC-Guerilla für beendet

An dem feierlichen Akt in Fonseca, im Osten des Landes an der Grenze zu Venezuela, nahm auch Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos teil.

Nach Angaben des Portals "El Tiempo" wurden insgesamt 8112 Waffen und 1,3 Millionen Patronen eingesammelt. Santos betonte: "Jetzt können wir Zonen des Landes entwickeln, die wir nie entwickeln konnten." Durch den 1964 begonnenen Konflikt war der südamerikanische Andenstaat in vielen Regionen nicht präsent.

Die Vereinten Nationen hatten in den vergangenen Monaten in 26 von Militär und UNO bewachten Entwaffnungszonen Tausende Waffen, Granaten und andere Munition von den zuletzt 6800 Kämpfern eingesammelt. Diese hatten sich dort seit Anfang des Jahres gesammelt, um den Übergang in ein normales Leben vorzubereiten.

Die FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) streben ein politisches Projekt an und wollen in wenigen Wochen eine Partei gründen.

Santos erhielt für seine Bemühungen, diesen längsten Konflikt der westlichen Hemisphäre zu beenden, 2016 den Friedensnobelpreis. Über 250'00 Menschen starben im Zuge des Konflikts. Etwa sieben Millionen Menschen ergriffen die Flucht, mehr als 60'000 werden vermisst. Im September will Papst Franziskus Kolumbien besuchen, um den Friedensprozess zu würdigen.