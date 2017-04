Konflikt zwischen Paris und Cayenne spitzt sich zu

Der soziale und politische Konflikt zwischen der Regierung in Frankreich und dem 7000 Kilometer entfernten Überseedépartement Guyana in Südamerika spitzt sich zu. Premierminister Bernard Cazeneuve wies am Montag in Paris nach einer Krisensitzung die Forderung einer einheimischen Protestbewegung nach 2,5 Milliarden Euro für die Entwicklung des armen Landes zurück.