Korrespondenten beklagen schlechtere Arbeitsbedingungen in China

Ausländische Journalisten stossen auf zunehmende Probleme bei ihrer Arbeit in China. In der jährlichen Umfrage des Auslandskorrespondentenclubs (FCCC), die am Dienstag in Peking veröffentlicht wurde, beklagten 40 Prozent, dass sich die Arbeitsbedingungen im Vorjahresvergleich verschlechterten.