Tausende junge Menschen beim Marsch der Lebenden in Auschwitz

Rund 12'000 junge Juden aus aller Welt haben in Polen an die Opfer des Holocausts erinnert. Beim "Marsch der Lebenden" gingen sie in Begleitung Überlebender der Schoah den rund drei Kilometer langen Weg von Auschwitz nach Birkenau.