Lärmliga Schweiz lanciert einen Klagepool

Schülerinnen in Windisch und Wohlen angefahren

Ein Autofahrer fuhr gestern in Windisch eine Fussgängerin auf dem Fussgängerstreifen an. Die Schülerin erlitt dabei Beinverletzungen. In Wohlen kollidierte ein unbekannter Automobilist mit einer jungen Velofahrerin und setzte seine Fahrt fort. Die Polizei sucht nun den Autofahrer.