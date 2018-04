Landsgemeinde in Appenzell mit Übersetzung für Gehörlose

Der kommende Sonntag werde ein "historischer Tag für die gehörlosen Bürgerinnen und Bürger des Kantons Appenzell Innerrhoden", zeigte sich der Schweizerische Gehörlosenbund in einer Mitteilung vom Dienstag erfreut. Die Organisation setze sich seit Jahren für einen besseren Zugang der Gehörlosen zu politischen Informationen ein.

Auf Anfrage eines gehörlosen Paares willigte die Innerrhoder Regierung ein, für die Landsgemeinde vom 29. April versuchsweise eine Gebärdensprachen-Dolmetscherin und einen Dolmetscher zu engagieren. Rund ein Dutzend hörbehinderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer können so die Landsgemeinde besser verstehen.

Tragbarer Aufwand

Sie werden im Ring zentral bei einem der kleinen "Stühle" platziert. Dort stehen auch die Dolmetscherin und der Dolmetscher, um die Debatten und Abstimmungen zu übersetzen. Laut Ratsschreiber Markus Dörig ist der Aufwand dafür "absolut tragbar", vor allem, wenn dadurch Gehörlose ihr Recht auf Teilnahme an der Landsgemeinde besser wahrnehmen könnten.

Eine Übersetzung in Gebärdensprache auch für das Publikum wurde laut Dörig erwogen. Dazu bräuchte es aber grössere Installationen mit Video und Bildschirmen, was zu aufwendig wäre. Falls sich der Pilot mit den beiden Dolmetschern bewährt, dürften auch künftige Landsgemeinden in Appenzell für Gehörlose übersetzt werden.

Vom Parlament ausgeschlossen

Beim Gehörlosenverband hofft man, dass weitere Kantone und Gemeinden dem Beispiel Innerrhodens folgen, um die demokratischen Abläufe für gehörlose Bürgerinnen und Bürger zugänglich zu machen. So seien Hörbehinderte heute etwa von öffentlichen Debatten im Parlament ausgeschlossen, weil diese weder in Gebärdensprache übersetzt noch untertitelt würden, schreibt der Gehörlosenverband.

Im Gegensatz zu Innerrhoden wird die Landsgemeinde in Glarus am 6. Mai nicht in Gebärdensprache übersetzt. Die beiden Kantone sind die einzigen, die noch kantonale Landsgemeinden kennen. Obwalden, Nidwalden und Appenzell Ausserrhoden haben ihre Landsgemeinden Ende der 1990-er Jahre abgeschafft.