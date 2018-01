Laute Buhrufe für Trumps Medienschelte in Davos

Mit lauten Buhrufen haben Zuhörer in Davos auf heftige Angriffe von US-Präsident Donald Trump auf die Medien reagiert. "Erst als ich Politiker wurde, habe ich bemerkt, wie fies und gemein, wie bösartig und wie 'fake' die Presse sein kann", sagte Trump in seiner Rede am WEF am Freitag.