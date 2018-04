Lebenslanges Lernen soll Ältere vor Erwerbslosigkeit bewahren

Armenische Regierungsvertreter zu Gesprächen in Moskau

Angesichts der andauernden Proteste in Armenien bemühen sich Vertreter der amtierenden Regierung offenbar um Rückendeckung aus Russland. Der amtierende Vize-Ministerpräsident Armen Geworkjan führte am Donnerstag Gespräche in Moskau, wie sein Büro mitteilte.