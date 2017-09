Laut dem Schweizerischen Erdbebendienst der ETH Zürich ereignete sich das Beben um 07.46 Uhr. Weder in Flüelen noch in Göschenen habe man etwas gespürt, hiess es bei der Urner Polizei auf Anfrage.

Entsprechend seien auch keine Anfragen eingegangen. Schäden sind bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Regel nicht zu erwarten. In diesem Jahr wurden in der Schweiz bereits insgesamt 963 Erdbeben registriert.