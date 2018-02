Letzte Einsprache gegen Berner Oberländer V-Bahn-Projekt vom Tisch

Nach Journalistenmord in der Slowakei: Spur zur Mafia erhärtet

Der Doppelmord an einem Journalisten und seiner Verlobten erschüttert die Slowakei. Ein Minister trat am Mittwoch zurück, aus Ärger über Filz und Korruption. Die Hintergründe der Bluttat werden in Mafia-Netzwerken vermutet, die bis nach Italien reichen.