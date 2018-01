Lockerung der Strafbestimmung gegen Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat in der Diskussion um die umstrittenen Justizreformpläne der sozialliberalen Regierung in Rumänien versöhnliche Töne angeschlagen. "Das rumänische Justizsystem funktioniert", sagte Juncker nach einem Treffen mit dem rumänischen Staatspräsidenten Klaus Iohannis am Mittwoch in Brüssel.