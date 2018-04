Macron: Europäische Demokratie ist unsere Trumpfkarte

Abholzung in polnischem Urwald verstösst gegen EU-Recht

Die Abholzung zehntausender Bäume im geschützten polnischen Bialowieza-Urwald verstösst gegen das Naturschutzrecht der Union. Dies entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einem am Dienstag in Luxemburg verkündeten Urteil auf die Klage der EU-Kommission.