Macron bekundet bei Truppenbesuch im Niger seine Kampfbereitschaft

Die Rede erfolgte vor hunderten französischen Soldaten auf einem Luftwaffenstützpunkt in der Hauptstadt Niamey. Der französische Militäreinsatz Barkhane sei "grundlegend für unsere Strategie in der Sahelzone", wo es um die Sicherheit Frankreichs gehe.

Am Barkhane-Einsatz sind mehr als 4000 französische Soldaten beteiligt, die meisten von ihnen im Niger und in Mali. Sie bekämpfen dschihadistische Gruppen in der Region.

Macron war am Freitag in den Niger gereist. Am Samstag sind dort weitere Truppenbesuche und ein Gespräch mit Staatschef Mahamadou Issoufou geplant.