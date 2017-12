Macrons grüssen aus dem Élyséepalast - mit Hund Nemo

In Altstätten setzt ein Jugendlicher Sonntagszeitungen in Brand

Im Bahnhof Altstätten SG soll ein Jugendlicher am frühen Sonntagmorgen Bündel mit Sonntagszeitungen in Brand gesteckt haben. Die Bündel lagen morgens um 5 Uhr in der Unterführung bereit. Der Schaden liegt bei 4000 Franken.