Maledivische Polizei nimmt Angehörige von Oppositionellen fest

Verschneiter Start in die zweite Runde der Luzerner Fasnacht

Den Start in die zweite Runde der Luzerner Fasnacht haben vermutlich nur hartgesottene Fasnächtler mitgemacht: 1500 Frühaufsteher feierten am Montagmorgen bei Schnee und Kälte die Wey-Tagwache - im Vorjahr waren es 4000. Am Nachmittag findet der Wey-Umzug statt.