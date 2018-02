Mann erschiesst UBS-Mitarbeiterin in Zürich und richtet sich selbst

Trump kündigt "grösste Sanktionen aller Zeiten" gegen Nordkorea an

Die USA wollen die Nordkorea-Sanktionen drastisch verschärfen. "Heute gebe ich bekannt, dass wir das grösste Mass an neuen Sanktionen gegen das Regime in Nordkorea verhängen, das es je gegeben hat", heisst es in Vorabauszügen einer Rede von Präsident Donald Trump.