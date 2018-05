Mann fährt absichtlich in US-Lokal: zwei Familienmitglieder tot

Unmut über hohe Mieten: Besetzer dringen in Häuser in Berlin ein

Aus Protest gegen die angespannte Lage am Wohnungsmarkt in Berlin sind Hausbesetzer in der deutschen Hauptstadt in mehrere leer stehende Gebäude eingedrungen. Insgesamt seien acht Häuser betroffen gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.