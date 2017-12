Mann wird in Kansas nach falschem Notruf von Polizei erschossen

Vier Familien-Mitglieder an Geburtstagsparty in Peru erschossen

Während einer Geburtstagsparty sind in Peru vier Mitglieder einer Familie ermordet worden. Das 42-jährige Geburtstagskind und drei Angehörige wurden nach Polizeiangaben vom Freitag in Trujillo im Norden des Landes erschossen, als sie in einer Garage feierten.