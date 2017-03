Markant mehr Zugpassagiere am Gotthard wegen neuem Eisenbahntunnel

Irakische Armee nimmt wichtigsten Bahnhof in Mossul ein

Die irakischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) den wichtigsten Bahnhof in Mossul zurückerobert. Die Einsatzkräfte nahmen den Bezirk Al-Mahata ein, in dem sich der Bahnhof und Wohngebiete befinden.