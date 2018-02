May bringt aus China Deals über zehn Milliarden Euro mit nach Hause

Die Verträge sind für ihr vor dem Ausstieg aus der EU stehendes Land eine wichtige Etappe auf dem Weg, mit der Volksrepublik und anderen Ländern zukunftsweisende Freihandelsabkommen zu erzielen. "Wir ergreifen die Gelegenheit, ein immer weltoffeneres, global orientiertes Grossbritannien zu werden", sagte May auf einer Wirtschaftskonferenz in Shanghai. Der chinesische Präsident Xi Jinping hatte bei einem Treffen mit ihr bereits am Donnerstag davon gesprochen, eine neue "goldene Ära" in den Beziehungen beider Staaten zu begründen, wie Staatsmedien berichteten.

Die vereinbarten Verträge sehen Investitionen über mehr als 9,3 Milliarden Pfund vor. Sie sollen nach Angaben der Regierung in London mehr als 2500 Arbeitsplätze im Vereinigten Königreich schaffen. Allein Finanzfirmen sicherten sich Zusagen über gut eine Milliarde Pfund. Ein vorrangiges Anliegen der britischen Seite ist, für die wichtige heimische Finanzbranche Marktzugang in der nach den USA weltweit zweitgrössten Volkswirtschaft zu erhalten. Die Chinesen wiederum zeigten sich erfreut über Mays Begeisterung für die von ihnen gestützte Asiatische Infrastruktur-Investitionsbank (AIIB) und das ehrgeizige Handelsprojekt einer neuen Seidenstrasse.