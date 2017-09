Medien: Zwei Schweizer auf Mallorca nach Blitzschlag verletzt

"Feuerball" in U-Bahn: Anschlag in London mit 29 Verletzten

Grossbritannien ist zum fünften Mal in diesem Jahr Ziel eines Anschlags geworden. In einer Londoner U-Bahn explodierte am Freitagmorgen eine selbst gebaute Bombe. Mindestens 29 Menschen wurden verletzt und in Spitälern versorgt, überwiegend wegen Verbrennungen.