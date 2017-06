Mehr Gäste in Schweizer Hotels in der Wintersaison 2016/17

Die Übernachtungszahlen in der Schweizer Hotellerie sind in der Wintersaison 2016/17 deutlich angestiegen. Sie erhöhten sich von November 2016 bis April 2017 um 2 Prozent auf 15,7 Millionen Logiernächte, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte.