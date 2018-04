Mehr Steuern in Deutschland - 172 Milliarden Euro für den Fiskus

"Deutliche Zuwächse verzeichneten die Lohnsteuer, die veranlagte Einkommensteuer sowie die Körperschaftssteuer", heisst es darin. Erstere profitierten dabei von der steigenden Beschäftigung und höheren Einkommen. Im gesamten ersten Quartal wuchs das Aufkommen wegen der guten Konjunktur um 4,1 Prozent auf 172 Milliarden Euro.

Die wirtschaftliche Entwicklung dürfte sich dem Ministerium zufolge zuletzt verlangsamt haben. "Der konjunkturelle Aufschwung in Deutschland ist robust und wird durch ein breites aussen- und binnenwirtschaftliches Fundament getragen", betonte es. "Allerdings ist die deutsche Wirtschaft mit etwas moderaterem Tempo als noch zum Jahresende 2017 in das Jahr 2018 gestartet." Das Bruttoinlandsprodukt hatte zwischen Oktober und Dezember um 0,6 Prozent zum Vorquartal zugelegt.

So schrumpfte zuletzt die Produktion. Die Rahmenbedingungen blieben aber positiv. "So weist die Weltwirtschaft eine solide konjunkturelle Dynamik auf", heisst es im Monatsbericht. "Ferner stützen auch das weiterhin günstige Finanzierungsumfeld und der ausserordentlich robuste Arbeitsmarkt die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland."