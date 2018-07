Mehr Zeit für Nachfolgesuche: Südpol-Vorstand bleibt vorerst im Amt

Durchbruch im Asylstreit in Deutschland: Union und SPD einig

Nach wochenlangem Machtkampf innerhalb der Unionsparteien CDU und CSU und Ärger in der deutschen Regierungskoalition haben sich CDU, CSU und SPD am Donnerstagabend in Berlin auf ein Paket gegen illegale Migration und eine Verschärfung der Asylpolitik geeinigt.