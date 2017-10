Mehr als 50 Tote und über 200 Verletzte durch Schüsse in Las Vegas

Katalonien stürzt Spanien in tiefste Krise seit Franco-Ära

Die katalanischen Separatisten haben mit ihrem Unabhängigkeitsreferendum Spanien in die tiefste Krise seit Ende der Franco-Diktatur in den 1970er Jahren gestürzt. Madrid will eine Unabhängigkeitserklärung Kataloniens mit allen Mitteln verhindern.