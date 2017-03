Meisterwerk von Leonardo da Vinci wieder in Florenz zu sehen

"Beauty And The Beast" macht erneut das Rennen

Mit knapp 70'000 Eintritten hat "Beauty And The Beast" am Wochenende in den Schweizer Kinos erneut am meisten Zuspruch erlebt. Petra Volpes "Die göttliche Komödie" verzeichnet in der Deutschschweiz nach dem dritten Wochenende 115'000 Besuche.