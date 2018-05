Melania Trump mit Kampagne zu Umgang von Kindern mit Social Media

"Es liegt in unserer Verantwortung als Erwachsene, den Kindern beizubringen, dass wenn sie sich äussern - ob verbal oder online - sie ihre Worte überlegt wählen und mit Respekt und Mitgefühl sprechen müssen", sagte Melania Trump am Montag bei der Vorstellung der Kampagne mit dem Slogan "Be Best" im Rosengarten des Weissen Hauses.

"Wenn Kinder schon früh ein positives Online-Verhalten lernen, können soziale Medien in produktiver Weise genutzt werden und positiven Wandel erzeugen", sagte die 48-Jährige weiter. "Als Mutter und First Lady" beschäftige es sie, dass Kinder "in der heutigen schnelllebigen und immer stärker verbundenen Welt" oft "destruktives und abhängiges Verhalten" zeigten.

US-Präsident Donald Trump, der für Beschimpfungen politischer Gegner über den Kurzbotschaftendienst Twitter bekannt ist, sass bei der Präsentation seiner Frau in der ersten Reihe. Hinter ihm sassen dutzende Kinder, die zu der Vorstellung der Kampagne eingeladen worden waren. Donald Trump lobte anschliessend die "wahrhaftig schöne und von Herzen kommende Rede" seiner Frau.