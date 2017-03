Merkel warnt vor Hackerattacken auf Infrastruktur

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat eindringlich vor Hackerangriffen auf die Infrastruktur und Stromversorgung in Deutschland gewarnt. "Wir haben heute wahnsinnige Möglichkeiten, Infrastruktur auch lahmzulegen durch Cyberangriffe", sagte Merkel am Dienstag in Berlin vor dem Verband kommunaler Unternehmen.