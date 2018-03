Migros hält sich auf dem Spitzenplatz der renommierten Unternehmen

Mehrere Verletzte bei Unfall von Reisebus in Österreich

Bei einem Reisebus-Unfall sind am Mittwoch in den österreichischen Alpen nach Angaben der Polizei 24 Menschen verletzt worden. Der kroatische Fahrer des mit südkoreanischen Touristen besetzten Busses trug beim Unfall am Pass Gschütt schwere Verletzungen davon.