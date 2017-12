Mindestens 14 Tote bei Brand in Mumbai

Zwölf Menschen sterben bei Brand in New Yorker Wohnhaus

Bei einem der schwersten Brände in einem Wohngebäude in New York seit Jahren sind am Donnerstag mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen, darunter ein einjähriges Kind. Möglicherweise gebe es noch mehr Tote, sagte Bürgermeister Bill de Blasio am Unglücksort.