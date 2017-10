Mindestens 16 Tote bei Zusammenstoss von Zug und Bus in Russland

Mehr als 20 Tote durch Tropensturm "Nate" in Zentralamerika

Durch den Tropensturm "Nate" sind in Zentralamerika mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. Am schwersten getroffen wurde Nicaragua, wo elf Menschen starben. Sieben weitere wurden dort noch vermisst, wie die Behörden am Donnerstag (Ortszeit) mitteilten.