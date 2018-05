Mindestens 20 Tote bei Explosion in pakistanischer Kohlegrube

In einer zehnstündigen Rettungsaktion habe man 16 Leichen und sieben Verletzte bergen können. Vier der Verletzten starben demnach später im Spital.

Viele Minen in Baluchistan sind für ihre mangelhaften Sicherheitsstandards berüchtigt. Vergleichbare Fälle mit Todesopfern gab es bereits in der Vergangenheit. So starben im März 2011 mindestens 43 Bergarbeiter nach mehreren Explosionen in einer Mine.

Das gas- und ölreiche Baluchistan ist die grösste Provinz des Landes. Hier liegt auch ein bedeutender, von China errichteter Tiefwasserhafen.