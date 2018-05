Mindestens 23 Tote bei zwei Grubenunglücken in Pakistan

Die Explosionen hatten sich am Samstag im Abstand von wenigen Stunden ereignet. Eine Methangas-Explosion brachte zunächst eine Mine in Marwaarh östlich der Provinzhauptstadt Quetta teilweise zum Einsturz. 16 Bergarbeiter starben. Neun weitere Kumpel wurden nach Angaben des Regierungsvertreters Jawaid Shahwani gerettet und ins Spital gebracht.

Etwa drei Stunden später ereignete sich ein ähnliches Unglück in einem 25 Kilometer westlich gelegenen Bergwerk. Sieben Menschen kamen dabei ums Leben, zwei weitere wurden verletzt.

Viele Minen in der gas- und ölreichen Provinz Belutschistan sind für ihre mangelnden Sicherheitsstandards berüchtigt. Vergleichbare Fälle mit Todesopfern gab es schon in der Vergangenheit. So starben im März 2011 mindestens 43 Bergarbeiter nach mehreren Explosionen in einer Mine.