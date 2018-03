Mindestens fünf Tote bei Autosturz ins Meer

Nach drei weiteren Adoptivkindern der miteinander verheirateten Frauen werde noch gesucht, sagte Sheriff Thomas Allman von der Polizei im Bezirk Mendocino am Mittwoch. Sie würden davon ausgehen, dass alle sechs Kinder der Familie in dem Fahrzeug waren. Dem Allman zufolge war am Montag ein Notruf bei der Polizei eingegangen. Das Fahrzeug wurde auf dem Dach liegend an dem Steilstrand gefunden.

Über die Ursache und den Zeitpunkt des Unfalls konnten die Beamten keine Angaben machen. Es habe keine Augenzeugen gegeben. Die Untersuchungen würden andauern. Es seien weder Brems- noch Schleuderspuren gefunden worden, hiess es. Der Wagen stürzte mehr als 30 Meter in die Tiefe.

Eine ganze Familie sei durch diese Tragödie ausgelöscht worden, sagte Allman. Die sechs Kinder der Familie aus dem US-Staat Washington waren 12 bis 19 Jahre alt.