Mindestens vier Tote bei Einsturz von Fussgängerbrücke in Miami

Rennende Ratte: Neue Banksy-Arbeit in New York aufgetaucht

Fast fünf Jahre nach seiner aufsehenerregenden Graffiti-Serie in New York ist der britische Street-Art-Künstler Banksy offenbar wieder in der Metropole unterwegs. An der Fassade eines Abriss-Gebäudes im Süden Manhattans tauchte eines von Banksys bekannten Bildern auf.